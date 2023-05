کراچی سٹیڈیم میں شان مسعود کے خلاف 'پرچی، کے نعرے ، محمد عامر کی مذمت

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی ٹیم کے کھلاڑی شان مسعود کے خلاف کراچی سٹیڈیم میں 'پرچی پرچی ، کے نعرے لگ گئے۔ تفصیل کے مطابق نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے پانچویں میچ میں شان مسعود فیلڈنگ کرر ہے تھے اور وہ اپنی پوزیشن پر جا رہے تھے اس دوران سٹینڈ میں موجود کراوڈ نے پرچی پرچی کے نعرے لگانا شروع کردیئے ۔ ویڈیو سامنے آنے پر محمد عامر کا کہنا تھا کہ ایسے فینز کو اللہ ہی خوش کر سکتا ہے کوئی کھلاڑی نہیں ، شان مسعود پرفارمنس پر ہی ٹیم میں آیا تھا ،مجھے یہ یقین ہے کہ پاکستانی ٹیم میں سب سے زیادہ محنت کرنے والا کھلاڑی شان مسعود ہی ہے۔

ese fans ko Allah hi khush kar sakta hai ek player ni shan performance pe hi team me aya tha.i still believe shan is the most hard working player in pakistan cricket. https://t.co/Ejwee9x8nY