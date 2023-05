’میری بیک وقت 5 گرل فرینڈز تھیں، لگتا ہے کہ لاس اینجلس میں ہر لڑکی ہم جنس پرستی کو پسند کرتی تھی‘ اداکارہ کا شرمناک انکشاف ’میری بیک وقت 5 گرل فرینڈز تھیں، لگتا ہے کہ لاس اینجلس میں ہر لڑکی ہم جنس ...

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) معروف ٹی وی سیریز ’دی اونلی وے اِز ایسیکس‘ (The Only Way Is Essex) سے شہرت پانے والی اداکارہ ڈیمی سمز نے اپنی نجی زندگی بارے ایک ایسا انکشاف کیا ہے کہ ان کے مداح ہکا بکا رہ گئے۔ ڈیلی سٹار کے مطابق سیمی سمز نے کہا ہے کہ جب وہ لاس اینجلس میں مقیم تھیں، ان کی بیک وقت پانچ ’گرل فرینڈز‘ تھیں۔تاہم اب وہ گزشتہ چار سال سے سنگل ہیں۔ 2019ءمیں اپنی گرل فرینڈ میگن برٹن ہنسن سے علیحدگی کے بعد سے انہیں کوئی جنسی پارٹنر نہیں ملی۔

ڈیلی سٹار کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے 26سالہ ڈیمی سمز کا کہنا تھا کہ جب میں لاس اینجلس میں تھی، وہاں مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہر لڑکی ہم جنس پرستی کو پسند کرتی تھی۔ مجھے ہر روز ایسی لڑکیاں ملتی تھیں جو میرے ساتھ تعلق کی خواہش مند ہوتیں۔ تاہم یہاں ایسی لڑکیاں مشکل سے ملتی ہیں۔ واضح رہے کہ ڈیمی سمز اب اپنا ایک فیملی ٹی وی شو ’ہاﺅس آف سمز‘ شروع کرنے جا رہی ہیں، جس میں ان کی بہن فرینکی سمز کے علاوہ دیگر فیملی ممبرز بھی دکھائی دیں گے۔