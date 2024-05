شکیب الحسن کا سیلفی لینے والے مداح پر تشدد، فون چھینے کی بھی کوشش کی

ڈھاکہ (ویب ڈیسک) بنگلہ دیش کے آل راؤ نڈر شکیب الحسن میچ سے قبل مداح کی سیلفی لینے کی کوشش پر آپےسے باہر ہو گئے مداح پر جسمانی طور پر تشدد کرنے کی کوشش کی۔

آج نیوز کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ’ایکس‘ پر ایک ایسی ویڈیو وائرل جس میں بنگلہ دیشی کھلاڑی شکیب الحسن نے سیلفی لینے کی کوشش کرنے والے ایک مداح پر تشدد کرتے نظر آئے۔

واقعہ ڈھاکہ پریمیئر لیگ 2024 میں شیخ جمال دھنمنڈی کلب اور پرائم بینک کرکٹ کلب کے درمیان میچ سے قبل پیش آیا۔ ٹاس سے قبل شکیب الحسن ہیڈ کوچ شیخ صلاح الدین کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے کہ ایک نوجوان آگے بڑھ کر شکیب الحسن کے ساتھ سیلفی لینے پہنچا جیسے ہی فین نے تصویر لینی چاہی تو شکیب الحسن نے انہیں گردن سے دبوچ کر پیچھے دھکیل دیا پھر ان کو تھپڑ بھی مارنے اور فون چھینے کی بھی کوشش کی ۔

اپنے فیورٹ کھلاڑی کے اس انداز پر نوجوان ہواس باختہ ہو گیا اور واپس اپنی نست کی جانب چل دیا ۔

There was a video of Shakib Ul Hassan misbehaving with a fan that has surfaced again.#CricketTwitter pic.twitter.com/YCdGo4Ecig