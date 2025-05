بھارت نے  بزدلانہ انداز میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا، شاہد آفریدی بھی میدان میں آگئے، دنیا کیلئے پیغام جاری کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے حالیہ کشیدگی پر بھارت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دنیا سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان کی علاقائی خود مختاری کی تحقیقات کرے اور انسانی بحران کو جنم لینے سے روکے۔

ٹوئٹر پر جاری اپنے ایک بیان میں شاہد آفریدی نے کہا "دنیا گواہ بنے۔ ایک جانب نے اپنے ہمسایہ ملک کی علاقائی خودمختاری کی سنگین خلاف ورزی کی اور اندھیرے میں بزدلانہ انداز میں حملہ کرتے ہوئے عام شہریوں کو نشانہ بنایا، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ 25 سے زائد ڈرون شہری علاقوں پر داغے گئے، جن میں فوڈ سٹریٹس، عوامی پارکس، اور رہائشی علاقے شامل تھے۔ اس قسم کے حملے نہ صرف اخلاقی لحاظ سے ناقابلِ دفاع ہیں بلکہ بین الاقوامی انسانی قانون کی صریح خلاف ورزی اور جنیوا کنونشنز کے تحت جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔"

انہوں نے مزید کہا " ایسی سنگین اشتعال انگیزی کے باوجود، پاکستان نے غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کیا اور حکمتِ عملی کے تحت بھرپور اور ذمہ دارانہ جواب دیا۔ پاکستانی فضائی دفاع نے 5 دشمن لڑاکا طیارے اور 25 ڈرونز کو کامیابی سے تباہ کیا جو مختلف علاقوں میں پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔"

شاہد آفریدی نے عالمی برادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا " بین الاقوامی برادری پر لازم ہے کہ وہ فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرے تاکہ ان خلاف ورزیوں کی تحقیقات کی جا سکیں، شہری آبادیوں کا تحفظ کیا جا سکے، اور دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کسی بھی مزید کشیدگی کو روکا جا سکے۔"

انہوں نے کہا "پاکستان کا جواب نہایت نپا تلا اور پُرعزم تھا، یہ اس کی عسکری پیشہ ورانہ صلاحیت اور اخلاقی ذمہ داری کا مظہر ہے، جو ایک غیر قانونی اور شہریوں کو نشانہ بنانے والے حملے کے جواب میں دیا گیا۔آئیے آج ایک اور انسانی بحران کو جنم لینے سے روکیں۔"

