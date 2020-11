نواز شریف نے جو بائیڈن کو امریکی صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دے دی 

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو دنیا بھر سے مبارکباد کے پیغامات موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے ،وزیراعظم عمران خان نے بھی جو بائیڈن کو مبارکباد دے دی ہے ۔ادھر مسلم لیگ ن کے قائد میاں محمد نواز شریف نے بھی جو بائیڈن کو مبارکباد دی ہے ۔مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ جوبائیڈن کی تاریخی کامیابی پر امریکی عوام اور جمہوریت کو مبارکباد دیتا ہوں ۔نواز شریف نے کہا کہ ہم جو بائیڈن کی قیادت میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہونے کے منتظر ہیں ۔

Congratulations @JoeBiden on a historic victory for you, the American people and democracy. We look forward to better ties between the US and Pakistan under your leadership.