کورونا وائرس، ملکہ برطانیہ نے بھی پہلی بار ماسک پہن لیا

لندن (طیب عاطر) کرونا وائرس کے دوران ملکہ برطانیہ نے بھی پہلی مرتبہ چہرے پر ماسک پہن لیا، انہیں اس وقت ماسک پہنے دیکھا گیا جب وہ تدفین کے 100 سال بعد اپنے نامعلوم واریر کی قبر پر گئی، ویسٹ منسٹر ایبی کا یہ دورہ مارچ کے بعد لندن میں ان کی پہلی عوامی مصروفیات تھا۔

ایک شاہی معاون نے بتایا کہ بدھ کی خدمت ملکہ کے لئے "گہری ذاتی" تھی ، جن کی وہاں 1947 میں شادی ہوئی تھی اور اس نے اپنی شادی کے گلدستہ کی بنیاد پر قبر پر پھول چھوڑے تھے۔ ملکہ کا ماسک کالا تھا اور اس کا کناروں کا رنگ سفید تھا اور ایسا سوچا جاتا ہے کہ انجیلا کیلی نے تیار کیا ہے ، جو بادشاہ کی بہت سی تنظیموں کو ڈیزائن کرتی ہے۔ تاہم ، بکنگھم پیلس نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔

The Queen honours the Unknown Warrior - an unidentified British serviceman who died on the #WW1 battlefields, & was buried @wabbey 100 years ago.

The grave of the Unknown Warrior remains a solemn tribute to all service personnel who have lost their lives in combat #LestWeForget pic.twitter.com/JARWNPP4Ys