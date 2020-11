ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہارنے کا غم غلط کرنے کیلئے کیا کرتے رہے؟ ایسا انکشاف کہ آپ کو بھی حیرت ہوگی

واشنگٹن(مانیٹرنگ ڈیسک) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن ہارنے کا غم غلط کرنے کے لیے گولف کا سہارا لے لیا۔ ایکسپریس ٹربیون کے مطابق گزشتہ روز صدر ٹرمپ کو ان کے ڈیموکریٹ حریف جوبائیڈن نے انتخابات میں شکست دے ڈالی اور امریکہ کے نئے صدر منتخب ہو گئے تھے، جس کے بعد صدر ٹرمپ گولف کھیلنے پہنچ گئے۔ ’دی ہل‘ (The Hill)کی طرف سے ٹوئٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے جس میں صدر ٹرمپ کو ریاست ورجینیا کے شہر سٹرلنگ کے نیشنل گولف کلب میں گولف کھیلتے دیکھا جا سکتا ہے۔

جوبائیڈن کے ہاتھوں انتخابی شکست کے بعد صدر ٹرمپ کی طرف سے پہلا ردعمل یہ آیا تھا کہ انہوں نے انتخابی نتائج کو عدالت میں چیلنج کرنے کے کا بیان داغ دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ’’ہم جانتے ہیں کہ جوبائیڈن کیوں جیت رہے ہیں اور کیوں اس کے میڈیا اتحادی اس کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا جھوٹ سامنے آئے۔ ہم آئندہ ہفتے انتخابی نتائج کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔‘‘

HAPPENING NOW: President Trump golfs as 2020 presidential election is called for Joe Biden. pic.twitter.com/hVsZqrqndT