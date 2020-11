واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما گولڈ اسمتھ نے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی فتح کے بعد غیرملکی نشریاتی ادارے سی این این پر تجزیے کے دوران جذباتی ہو نے والے سیاہ فام میزبان کو حوصلہ دیتے ہوئے اہم پیغام جاری کیا ہے۔

سماجی را بطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جمائما نے ایک ٹوئٹ کے ذریعے جذباتی ہونے والے اینکر وین جونز کو حوصلہ دیتے ہوئے لکھا کہ اب امریکا میں مسلمانوں کو اس بات پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے صدر کوآپ کا امریکا میں ہونا پسند نہیں۔

واضح رہے کہ امریکی نشریاتی ادارے (سی این این) کے سیاہ فام میزبان نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی جیت کی خبر پر جذباتی ہو گئے اور دورانِ نشریات اپنے آنسوﺅں پر قابو نہ رکھ سکے۔جو بائیڈن کی واضح فتح کے بعد سیاہ فام میزبان وین جونز کا کہنا تھا کہ آج امریکا کے لیے بہت بڑا دن ہے، آج اس ملک میں تارکین وطن، سیاہ فام اور مسلمانوں سمیت بہت سے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا۔انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ جہاں جارج فلوائڈ کی طرح کتنے لوگوں کی سانس رکی ہوئی تھی، اب امریکا میں مسلمانوں کو اس بات پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے صدر کوآپ کا امریکا میں ہونا پسند نہیں۔

“If you’re Muslim in this country, you don’t have to worry (now) if the President doesn’t want you here” https://t.co/zYbc4Lx5aT