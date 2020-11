’یہ لوگ چور، بڑے شہروں کی مشینری کرپٹ، الیکشن چوری شدہ ہے‘ ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے الزامات لگادیے

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھاندلی کے الزامات دہرادیے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ’ ہمیں یقین ہے کہ یہ لوگ چور ہیں۔ بڑے شہروں کی مشینری کرپٹ ہے۔ یہ چوری کیا گیا الیکشن ہے۔ برطانیہ کے سب سے بہترین سروے کرنے والے شخص نے آج صبح لکھا ہے کہ یہ واضح طور پر چورہ شدہ الیکشن ہے کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ جوبائیڈن نے چند ریاستوں میں اوبامہ سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کیے۔‘

ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جو چرانا تھا وہ چرالیا ہے۔

خیال رہے کہ ہفتہ کے روز ڈیموکریٹک امیدوار جوبائیڈن کو ریاست پنسلوانیا میں فتح کے بعد صدر بننے کیلئے مطلوبہ 270 ووٹوں کی اکثریت حاصل ہوگئی تھی۔ امریکی میڈیا نے انہیں 46 واں پریزیڈنٹ الیکٹ ( نومنتخب صدر) قرار دے دیا جس کے بعد جوبائیڈن نے قوم سے پاکستانی وقت کے مطابق اتوار کی صبح خطاب بھی کیا۔

....Where it mattered, they stole what they had to steal. @newtgingrich