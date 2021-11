فواد چوہدری نے بھارتی ٹیم کو جلدی ایئر پورٹ پہنچنے کیلئے ’شارٹ کٹ ‘ بتا دیا

اسلام آباد ( ویب ڈیسک)گزشتہ روز نیوزی لینڈ اور افغانستان کے میچ میں کیویز کی فتح کے بعد بھارتی ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے ایونٹ سے باہر ہوگئی۔

نجی ٹی وی جیونیوز کے مطابق ایونٹ سے باہر ہونے پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو ائیرپورٹ جلد پہنچنے کا طریقہ بتایا ہے۔فواد چوہدری نے ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا کہ’’ بھارت کیلئے ایک بڑی خبر! اگر بھارت نمیبیا کیخلاف کھیلے جانیوالے آخری مقابلے میں 3 اوورز میں میچ ختم کردیتا ہے تو وہ ائیرپورٹ جلدی پہنچ سکتے ہیں۔‘‘

**BIG NEWS FOR INDIA**

If they finish the match in 3 overs against Namibia tomorrow, they can reach airport early. (As Rcvd) #Endia #ICCT20WorldCup