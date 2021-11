پاکستان ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سپر 12 مرحلے میں ناقابل شکست، رمیز راجہ نے ٹیم کیلئے پیغام جاری کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی )کے چیئرمین رمیز راجا کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم نےایک بارپھرآل راؤنڈکارکردگی دکھائی ہے۔

تفصیلات کے مطابق چیئرمین پی سی بی کا کہناتھا کہ ورلڈکپ میں 5میں سے 5مقابلے جیتنا شاندار کوشش ہے اور فائنل اسپرٹ کے لیے اسی طرح آگے بڑھیں، پاکستان زندہ باد۔

Another impressive all round show. For a World Cup run, five out of five wins is an incredible effort. Head down though for the final sprint.#PakistanZindabad