پاکستانی گلوکار عاصم اظہر اور شعیب ملک کی سٹیڈیم میں گفتگو کی ویڈیو وائرل ہو گئی 

شارجہ ( ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹی 20 ورلڈ کپ کا رنگا رنگ میلہ متحدہ عرب امارات کے میدانوں میں جاری ہے جہاں ہر ملک سے لوگ اپنی ٹیم کی سپور ٹ کیلئے موجود ہیں ۔ گزشتہ روز پاکستانی گلوکار عاصم اظہر بھی پاکستان بمقابلہ سکاٹ لینڈ کا میچ دیکھنے کیلئے سٹیڈیم میں موجود تھے ، جن پر نظر پڑھتے ہی پاکستانی سٹار بلے باز شعیب ملک ان کے پاس آ گئے ۔

عاصم اظہر نے شعیب ملک سے ہونےو الی گفتگو کی ویڈیو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کی ، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شعیب ملک عاصم پر نظر پڑتے ہی چل کر ان کے قریب آئے ، عاصم بلندی پر کھڑے تھے جبکہ شعیب نےنیچے سے کھڑے ہو کر ہی پوچھا کہ آپ بھی یہاں آئے ہیں ۔

What a player, what a human. ????????????Love you @realshoaibmalik bhai !!! Ab cup leke aana hai InshaAllah ???? #T20WorldCup #PAKvSCO pic.twitter.com/NBNyGz4iI3