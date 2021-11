اپنے شوہرشعیب ملک کو سپورٹ کرنے پر انتہا پسند ہندووں کی ثانیہ مرزا سے نفرت سامنے آگئی

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )شعیب ملک کی اہلیہ اور بھارتی ٹینس اسٹارثانیہ مرزا کو بھارتی انتہاپسندوں نے نشانے پر رکھ لیا ہے۔

Didn't see you supporting your nation but you were there to support your husband. Such a ghatia you are. Get lost and go to hell. Deshdrohi