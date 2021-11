وزیر اعظم نے او آئی سی کو ایک بار پھر بڑا پیغام دے دیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر اعظم عمران خان نے مسلم ممالک کو ایک بار پھربڑا پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل خطے کے امن کیلئے ضروری ہے،مسلم اُمہ کو اسلامو فوبیا سمیت انتہا پسندانہ نظریات کے چیلنج سے نمٹنے کیلئے متحد ہونا پڑے گا ۔

تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سے اسلامی ممالک کی تنظیم (او آئی سی) کے نمائندہ خصوصی نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی جس میں وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کا موقف دہرایا۔اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین سمیت دیرینہ عالمی تنازعات کا پرامن حل ضروری ہے،مسلم امہ اسلامو فوبیا سمیت انتہا پسندانہ نظریات کے چیلنج سے نمٹنے کیلئے متحد ہوں۔

وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی انسانی بنیادوں پر مدد کی فراہمی پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل خطے کے امن کے لیے ضروری ہے،عالمی نمائندے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آزادانہ تحقیقات رپورٹ کریں۔وزیر اعظم عمران خان نے او آئی سی،اقوام متحدہ،عالمی تنظیموں اورمیڈیانمائندگان کی مقبوضہ وادی میں رسائی کامطالبہ کرتےہوئےکہاکہ پانچ اگست کابھارتی اقدام سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔

The OIC’s Special Envoy for Jammu and #Kashmir, Mr. Yousef Aldoubeay, called on Prime Minister @ImranKhanPTI, today. The Assistant Secretary General (ASG) for Humanitarian Affairs, Mr. Tarig Bakhit, and senior members of the OIC delegation were also present at the occasion. pic.twitter.com/IIPTRA1Ty2