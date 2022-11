بھارتی گیند باز ایشون کی کپڑوں کو سونگھ کر پہچان کرنے کی ویڈیو پر لوگوں کے دلچسپ تبصرے بھارتی گیند باز ایشون کی کپڑوں کو سونگھ کر پہچان کرنے کی ویڈیو پر لوگوں کے ...

ایڈیلیڈ (ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی گیند باز ایشون کی میدان میں ٹاس کے وقت کپڑوں کو سونگھ کر پہچاننے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے ، جسے سوشل میڈیا صارفین دلچسپ تبصروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق بھارتی بولر روی چندر ایشون کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں زمبابوے کے خلاف ٹاس کے موقع کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے دلچسپ تبصرے کیے جارہے ہیں، ایک صارف نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ صحیح طریقہ ہے اپنے کپڑے پہچاننے کا ۔

Ashwin Anna Supremacy This is the right way to find your clothes pic.twitter.com/a9YSakerU4 — chintubaba (@chintamani0d) November 7, 2022

ایک اور صارف نے ویڈیو پر تبصرہ کیا کہ جب آپ نے ایک ماہ سے کپڑے نہ دھوئے ہوں اور اب آپ ان کپڑوں میں سے اچھے والے کپڑے پہچان رہے ہوں۔

When you not wash cloths for a month and now you have to choose best out of them.... https://t.co/7CAlIscx0V — Unfinished Sentenc (@eww_1522) November 7, 2022

ایک صارف کا کہنا تھا کہ آپ کو ماننا ہو گا، کہ ہم سب نے زندگی میں ایک بار تو ایسا ضرور کیا ہے ۔

When you not wash cloths for a month and now you have to choose best out of them.... https://t.co/7CAlIscx0V — Unfinished Sentenc (@eww_1522) November 7, 2022

ایک صارف نے لکھا کہ 'ایشون ہر لحاظ سے انجینئر ہیں، انجینئرنگ ہوسٹلز میں ایسا ہی ہوتا ہے ، اس طرح چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کے کپڑے دُھلے ہوئے ہیں یا نہیں'۔

Ashwin Anna is an engineer in every sense. Intelligence plus habits. Engineering hostel way of figuring out if the clothes are washed and fresh or not. ???? @Datarsahab @ashwinravi99 https://t.co/jREsywx6uN — Ujwal Deole (@Brighttemples) November 7, 2022

ایک اور صارف نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ "اگر ذرا سا بھی شک ہو تو آپ اپنی سونگھنے کی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں"۔

If in doubt, always trust your smelling instincts???????????? https://t.co/3Qh6A8RFEq — Sushil Devkota (@capsiannum) November 7, 2022