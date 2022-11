ایلون مسک کے مالک بنتے ہی امبر ہرڈ کے بعد جی جی حدید نے بھی ٹوئٹر چھوڑ دیا

نیویارک (ڈیلی پاکستان آن لائن)ایلون مسک کے مالک بنتےاورکنٹرول سنبھالتے ہی امبر ہرڈ کے بعد معروف امریکی ماڈل جی جی حدید نے بھی ٹوئٹر چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔

تفصیلات کے مطابق ہالی ووڈ معروف ماڈل جی جی حدید نے اپنی انسٹا سٹوری پر کسی ٹوئٹر صارف کے ٹوئٹر چھوڑ نے کے اعلان کا سکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے خود بھی ٹوئٹر چھوڑنے کا اعلان کر دیا جی جی نے لکھا کہ" میں نے آج اپنا ٹوئٹر اکاؤنٹ غیر فعال کر دیا ہے"۔جی جی حدید نے مزید لکھا کہ "ویسے تو میرا اکاؤنٹ کافی وقت سے غیر فعال ہے لیکن یہ فیصلہ خاص طور پر ٹوئٹر کے نئی لیڈرشپ ایلون مسک کی وجہ سے کیا ہے"۔

امریکی ماڈل نے کہا کہ" ٹوئٹر نفرت اور تعصب کا سب سے بڑا ذخیرہ بنتا جا رہا ہے، اب یہ ایسا پلیٹ فارم نہیں رہا جہاں میں رہ سکوں"۔

انہوں نے لکھا کہ "ٹوئٹر پر موجود اپنے مداحوں سے معذرت خواہ ہوں جن سے ایک دہائی سے پیار کا رشتہ استوار رہا لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ کسی کے لیے محفوظ جگہ ہے اور نہ ہی کوئی ایسا سماجی پلیٹ فارم جس کا نقصان کم اور فائدہ زیاد ہ ہے"۔

Gigi Hadid announced she has quit Twitter following Elon Musk takeover:

“Especially with its new leadership, it’s becoming more and more of a cesspool of hate & bigotry, and it’s not a place I want to be a part of.” pic.twitter.com/NM3LdOd7pn