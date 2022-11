اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے سینیٹ کی رکنیت سے مستعفی ہونے کی تصدیق کردی ۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی قیادت ان کی سیاسی پوزیشن سے خوش نہیں تھی جس پر ان سے استعفیٰ طلب کیا گیا تھا۔

ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بتایا کہ ان کی آج پارٹی کے ایک سینئر لیڈر سے ملاقات ہوئی جس نے پیغام دیا کہ پارٹی قیادت میری سیاسی پوزیشن سے خوش نہیں اور سینیٹ سے میرا استعفیٰ چاہتی ہے۔ میں نے بخوشی استعفیٰ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔

مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ ایک سیاسی کارکن کے طور پر، میں مفاد عامہ کے معاملات پر اپنی رائے کا اظہار کرنے کے اپنے حق کی قدر کرتا ہوں۔ سندھ سے سینیٹ کی نشست دینے پر پارٹی قیادت کا مشکور ہوں۔ اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، یہ ان کے ساتھ ایک شاندار سفر رہا ہے اور ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ کل چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی سے ملاقات کرکے ذاتی حیثیت میں اپنا استعفیٰ پیش کریں گے۔

As a political worker, I cherish my right to express my opinions on matters of public interest. Thankful to the party leadership for giving me the senate seat from Sindh. Differences aside, It’s been a wonderful journey with them and wish them the best.