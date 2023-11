تاریخی اننگز، میکسویل نے جیت کے بعد ٹویٹ میں شکریہ کے ساتھ معذرت کیوں کی ؟

ممبئی (ویب ڈیسک)آسٹریلوی کھلاڑی میکسویل نے افغانستان کے منہ سے جیت چھینتے ہوئے تاریخ رقم کر دی جس کا چرچہ سوشل میڈیا پر جاری ہے اور دنیائے کرکٹ کے بڑے بڑے کھلاڑی گلین میکسویل کی تعریفیں کر رہے ہیں۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق 128 گیندوں پر 201 ناقابلِ شکست رنز بنانے والے میکسویل نے اپنی تابڑ توڑ اننگز میں 10 چھکے اور 21 چوکے لگائے جس سے ناصرف آسٹریلوی مداح بلکہ کرکٹ شائقین خوب محظوظ ہوئے۔اب گلین نے اس شاندار اننگز کے بعد سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر بیان جاری کیا اور اس میچ کے بعد اپنے چاہنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔

Pretty overwhelmed with all the ❤️ Thank you so much to everyone that has sent messages. @patcummins30 was amazing out there! Sorry I knocked back a couple 🫣

Time to get back to dad duties 👨‍👩‍👦❤️