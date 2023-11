آسٹریلیا کے ہاتھوں افغانستان کی شکست پر بھارتی سابق کھلاڑی عرفان پٹھان 'مشکل' میں پھنس گئے

ممبئی (ویب ڈیسک) ورلڈکپ کے 39 ویں میچ میں آسٹریلوی بیٹرگلین میکسویل نے دھواں دھار ڈبل سنچری بنا کر افغانستان کی جیت کا خواب چکنا چور کردیا۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق 91 رنز کے مجموعی سکور پر 7 وکٹیں گرنے کے بعد میکسویل نے ٹانگ میں تکلیف کے باوجود تنہا ہی گراؤنڈ میں چھکے چوکے مارے اور افغان بولرز کا بھرکس نکال دیا۔

میکسویل نے 128 گیندوں پر 10 چھکوں اور 21 چوکوں کی مدد سے ناقابل شکست 201 رن بنائے۔آسٹریلیا کے خلاف افغانستان کی یقینی فتح شکست میں بدل جانےکے بعد سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر سابق بھارتی کرکٹر اور آئی سی سی ورلڈکپ کے کمنٹری پینل میں شامل عرفان پٹھان کا نام ٹرینڈ کرنے لگا۔

خیال رہے کہ عرفان پٹھان نے پاکستان کے خلاف افغانستان کی جیت پر چنئی کے گراؤنڈ میں رقص کیا تھا جس کی ویڈیو خود انہوں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کی تھی۔ویڈیو کے کیپشن میں عرفان نے لکھا تھا کہ میں نے اپنا کہا پورا کیا، راشد خان نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم دوبارہ جیتیں گے، جس پر میں نے کہا تھا کہ میں دوبارہ ڈانس کروں گا۔

آج افغانستان کی شکست کے فوری بعد ایکس پر میمز کا سلسلہ شروع ہوگیا اور صارفین عرفان پٹھان سے سوال کرنے لگے کہ وہ کب ڈانس کریں گے، توکسی نے کہا کہ 'پروگرام تو وڑ گیا'۔

ایک صارف نے میمز کے ساتھ پوسٹ کی کہ میکسویل کی یہ اننگز عرفان پٹھان کے ڈانس کی حقدار ہے۔

ایک صارف نے مسٹر بین والی طنزیہ پوسٹ کی کہ عرفان پٹھان کا ڈانس اپلوڈ ہو رہا ہے۔

ایک صارف نے پوسٹ کی جس میں میکسویل اپنی اننگز عرفان پٹھان کے نام کر رہے ہیں۔

I want to dedicate this victory to Irfan pathan bcz she missed her dance. pic.twitter.com/wdHjOTVwM5

اس کے علاوہ بھی صارفین کی جانب سے مختلف قسم کی دلچسپ میمز شیئر کرنےکا سلسلہ جاری ہے جن میں سے چند یہ ہیں۔

Irfan Pathan early recorded the dance video for Afghanistan's win, but Maxwell ruined the party for him. @IrfanPathan save this video now and use it in 2027 if you are alive after this shocker. pic.twitter.com/VWAJVwBnOm