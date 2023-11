قومی ٹیم کے کھلاڑی بھارت میں شاپنگ کرنے بازار پہنچ گئے، ویڈیو وائرل

کولکتہ (ویب ڈیسک) بھارتی شہر کولکتہ میں پاکستانی کرکٹرز شاپنگ کرنے نکل پڑے۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم آئی سی سی ون ڈے ورلڈکپ کھیلنے کے لیے بھارت میں موجود ہے، 8 گروپ میچز کھیلنے کے بعد پاکستان کرکٹ سکواڈ کا آج مکمل آرام کا دن ہے۔

تاہم قومی کرکٹرز نے ٹیم ہوٹل کے قریب واقع مال میں شاپنگ کی، اسامہ میر، عبداللہ شفیق، محمد حارث، وسیم جونیئر و دیگر شاپنگ کیلئے گئے۔

Kolkata: Members of Pakistan Cricket team enjoyed shopping at a shopping mall ahead of their game against England. A total of 8 members visited the mall.#ReporterDiary #Pakistan #Kolkata #WestBengal #England (@Anirbansinhr) pic.twitter.com/59rjlgCLTv