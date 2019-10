اے سی سی اے کاپیشہ ورانہ اخلاقیات کی ترویج کے لیے بڑا اقدام اے سی سی اے کاپیشہ ورانہ اخلاقیات کی ترویج کے لیے بڑا اقدام

لاہور(پ ر) ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹس(اے سی سی اے) اور کراچی برطانوی ہائی کمیشن ،پاکستان بزنس کونسل کے سینٹر آف ایکسی لینس ان ریسپانسبل بزنس (CERB) اور سی ایف اے سوسائٹی پاکستان کے باہمی اشتراک سے (Global Ethics Day) 2019منایا جائے گا اور اس دن کی عالمی سطح پر اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا۔اس شراکت کے نتیجے میں، اے سی سی اے پورے پاکستان میں (Global Ethics Day) منانے کے لیے متعدد ایونٹس منعقد کرے گی تاکہ پالیسی سازوں اور کارپوریٹ لیڈرز ہمیشہ تبدیل ہوتی ہوئی کاروباری دنیا میں پیدا ہونے والی نئی اخلاقی پیچیدیگیوں کی روشنی میں،اخلاقی اصولوں سے لازمی آگاہی حاصل کر سکیں اور اپنی بقا یقینی بنا سکیں۔ کسی بھی کاروبار کے لیے، مالی شعبے سے تعلق رکھنے والے پیشہ ور حضرات ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں جبکہ اخلاقی اصول، ان اداروں کی جانب سے کی جانے والی ہر معاملت میں، اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا انڈسٹری پر یہ خصوصی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

کہ وہ اخلاقی اصولوں کا تحفظ کر ے اور ان مسائل سے نمٹنے کے لیے رہنمائی فراہم کرے۔اس سال (Global Ethics Day) ایک ایسے موقع پر آیا ہے جب اے سی سی اے کے زیر اہتمام ’(Ethics)، اعتماد اور پائیداری کی کی قوت‘ پر توجہ دینے کی سہ ماہی منائی جا رہی ہے۔ اس سہ ماہی کو منانے کا مقصدپیشہ ورانہ اخلاق اور پائیدار کاروباری کامیابی کے درمیان تعلق کا جائزہ لینا ہے۔یہ عالمی موضوع اس بات کو اجاگر کرے گا کہ کس طرح ڈیجیٹل پیش رفت،سخت ترین قواعد و ضوابط اور صارفین کے تبدیل ہوتے ہوئے رویوں نے ہمیشہ تبدیل ہوتی ہوئی کاروباری دنیا میں نئی اخلاقی پیچیدگیاں پیدا کی ہیں۔ نتیجتاً، ایک ایسی اخلاقی لیڈرشپ کی ضرورت کو پیشہ ور اکاؤنٹنٹس بہترین انداز میں پورا کر سکتے ہیں۔اس موقع پر اے سی سی اے پاکستان کے ہیڈ سجید اسلم نے کہا:”مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہے کہ یہ مسلسل تیسرا سال ہے جب اے سی سی اے(Global Ethics Day)منانے میں اپنی خدمات پیش کر رہی ہے۔ ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹس)اے سی سی اے( پاکستان میں، اور پوری دنیا میں،اخلاقی اصولوں کے مطابق کام کرنے والے، اکاؤنٹنسی کے پیشے کو ترقی دینے کے لیے پر عزم ہے۔ ہمارا مقصد طویل المیعاد اور پائیدار ترقی اور خوشحالی کے حصول میں ممالک کی مدد کرنا ہے۔یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاقی رویوں کے تحفظ میں مالی شعبے سے تعلق رکھنے والے پیشہ ور افراد کا کردار بہت اہم ہے۔ اسی طرح انڈسٹری کی بھی خصوصی ذمہ داری ہے کہ وہ اخلاقی مسائل میں رہنمائی فراہم کریں۔ بہر حال،اچھے اخلاق سے اچھا کاروباری شعور پیدا ہو تا ہے۔“پاکستان میں ڈپٹی ہائی کمشنر اور ٹریڈ ڈائریکٹر، مائیک نتھاوریانکس (Mike Nithavrianakis)نے کہا:”پاکستان میں کاروبار کرنے کے لیے مزید آسانی (Ease of doing business) پیدا کرنے کی غرض سے برطانیہ پاکستانی حکومت اور نجی شعبے کے ساتھ قریبی تعاون کر رہا ہے۔ہماری بنیادی توجہ کاروبار کے دوران اخلاق اور دیانتداری پیدا کرناہے۔ ہمارامشترکہ مقصد پاکستان میں کام کرنے والی برطانوی کمپنیوں کی مقامی کاروباری اداروں، تنظیموں اور سرکاری محکموں کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا ہے جس سے اخلاق کی بنیادی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ یہ مشترکہ کاروباری طریقے پاکستان کے نجی شعبے کو ترقی کرنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔“پاکستان بزنس کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، احسان ملک نے کہا:”عالمی یوم اخلاقیات 2019 کامنانا پاکستان بزنس کونسل کے سینٹر آف ایکسی لینس ان ریسپانسبل (CERB) کے اسٹریٹجک مقاصد میں سے ایک ہے۔لہٰذا ہمارے لیے یہ ایک مناسب موقع ہے کہ ہم طویل المیعاد اور پائیدار ویلیو چین تخلیق کرنے کے لیے، کاروباری ماڈل کے حصے کے طور پر،اخلاقی طور طریقوں پر عمل کے ممکن فوائد اجاگر کریں اور ہمیں اس بات کا اعزازحاصل ہے کہ ہم اے سی سی اے گلوبل کے ساتھ اپنی شراکت جاری رکھیں۔ اس سے قبل، ہم نے اے سی سی اے گلوبل کے ہمراہ متعدد تحقیقی سرگرمیاں انجام دی ہیں جن کا مقصد اخلاق اور دیانتداری کے اعلی ٰترین ممکن معیارات کو برقرار رکھنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ تقریبات مختلف شہروں میں منعقد ہو رہی ہیں کیوں کہ پاکستان بزنس کونسل کے زیادہ تر ارکان ملکی سطح پر ان سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور اس طرح ہماری دستاویزی بنیاد پر تیار کی گئی تحقیق اور کاروباری پالیسی کی وکالت کے لیے کی جانے والی سرگرمیوں کی قدر میں اضافہ کر رہے ہیں۔“سی ایف اے سوسائٹی پاکستان میں بورڈ کے رکن اور ایڈوکیسی چیئر، محمد شعیب نے اپنے تبصرے میں کہا:”سی ایف اے کے پروگرام کا بنیادی مقصد اس کے ارکان کا اخلاقی رویوں پر توجہ دینا ہے اور تمام ارکان کیلیے ضروری ہے کہ وہ سی ایف اے انسٹی ٹیوٹ کے کوڈ آف ایتھکس اینڈ اسٹینڈرڈ آف پروفیشنل کنڈکٹ (Code of Ethics & Standard of Professional Conduct) کی پابندی کریں۔مزید برآں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اخلاقی معیارات پر پابندی کا سالانہ بنیاد پر عہد کریں۔ لہٰذاسی ایف اے سوسائٹی پاکستان مالی مارکیٹوں میں یوم اخلاق اور اخلاقی رویوں کو فروغ دینے کیلیے دیگر ہم خیال اداروں کے ساتھ شراکت قائم کر رہی ہے۔“عالمی یوم اخلاق سالانہ بنیادوں پر منایا جا تا ہے جس کا مقصد آج کی دنیا میں اخلاق کے کردار کا جائزہ لینا ہے۔ اس دن کو منانے کا آغاز کارنیگی کونسل نے کیا تھا جس کا مقصد اداروں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا کہ وہ اخلاق کے بارے میں پروگرام مثلاً لیکچرز، فلموں کی نمائش، مباحثوں، پینل مذاکروں یا ماحول کے تحفظ انجام دی جانے والی سرگرمیوں پر مشتمل پروگرام منعقد کریں۔اے سی سی اے، طویل عرصے سے، اپنی کوالیفکیشن کے لیے اخلاق اور پیشہ ورانہ طرز عمل کو مرکزیت دیتی رہی ہے۔ ان کے پاس اخلاق اور پیشہ ورانہ مہارتوں پر مبنی ماڈل موجود ہے جو سنہ 2007ء میں متعارف کرایا گیا تھااور جسے سنہ 2017ء میں اپ ڈیٹ کیا گیا اور طلباء کے لیے لازم ہے کہ وہ اے سی سی اے کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے اس پر عمل کریں۔

