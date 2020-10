اہلیہ کی سالگرہ پر احمد شہزاد کا محبت بھرا پیغام

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹسمین احمد شہزاد نے اہلیہ ثناءاحمد کی سالگرہ پر مبارکباد دیتے ہوئے انہیں حیرت انگیز پارٹنر قرار دیدیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق احمد شہزاد نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر اہلیہ اور بیٹے کے ہمراہ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میری اہلیہ ثناءمیری پہلی محبت ہیں۔ انہوں نے ثناءکو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے لکھا کہ آپ کو سالگرہ کی مبارک ہو اور ساتھ ہی خوشگوار زندگی کیلئے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ کرکٹر احمد شہزاد نے اپنے پیغام میں لکھا کہ ’میری زندگی کو خوشگوار بنانے اور ایک بہترین پارٹنر ثابت ہونے کیلئے آپ کا مشکور ہوں۔‘

My wife, my love @isanaahmad

Wish you a very happy birthday and a happy life together ????

Thank you for being an amazing partner❤️ pic.twitter.com/udjOVgCuxk