مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے بڑی خوشخبری سنادی

اسلام آباد(ڈیل پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ جلد 100 نئے ٹیکسٹائل یونٹس کے لیے 5 ارب ڈالر سرمایہ کاری آئے گی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ ’میک ان پاکستان‘ کے مثبت نتائج سامنے آرہے ہیں۔ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ 100 نئے ٹیکسٹائل یونٹس کے لیے جلد 5 ارب ڈالر سرمایہ کاری آئے گی۔ برآمدی استعداد میں اضافہ کے ساتھ 5 لاکھ نوکریاں بھی ملیں گی۔اب ملک صنعتی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔

these are likely to create about 500,000 Jobs. This government has reversed the de-industrialisation and Insha’Allah, we are now on a path of industrial growth in Pakistan.

