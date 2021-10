شعیب ملک کے لیے بڑا اعزاز ، ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں 11ہزار رنز مکمل کرنے والے پہلے ایشیائی کرکٹر بن گئے 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لا ئن)قومی کرکٹ ٹیم کے آل راو¿نڈر شعیب ملک ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں 11 ہزار رنز بنانے والے تیسرے جب کہ ایشیا کے پہلے کرکٹر بن گئے۔انہوں نے یہ سنگ میل نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں سدرن پنجاب کے میچ کے دوران 26 رنز کی اننگز کھیل کر حاصل کیا۔ان سے قبل کرس گیل پہلے اور کیرون پولارڈ دوسرے نمبر پر ہیں، شعیب ملک مجموعی طور پر یہ سنگ میل عبور کرنے والے دنیا کے تیسرے کرکٹر ہیں۔

Shoaib Malik is just the third batter to amass 11k runs in Twenty20 cricket ???? pic.twitter.com/398INj6TJD