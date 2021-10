وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے سکولوں میں باقاعدہ کلاسز سے متعلق اہم اعلان کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس نے کہا ہے کہ پنجاب کے تمام سرکاری اور نجی سکول 11اکتوبر بروز پیر سے اپنی باقاعدہ کلاسز کا آغاز کریں گے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کئے گئے پیغام میں مراد راس کا کہنا تھا کہ پچھلی روٹین واپس آنے پر خوش آمدید، تمام سرکاری اور نجی سکول پیر 11 اکتوبر 2021 سے اپنی باقاعدہ کلاسز کا آغاز کریں گے۔ براہ مہر بانی حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایس او پیز پر عمل کریں۔

ANNOUNCEMENT

All Public & Private Schools of Punjab to start their regular/standard calendar classes on Monday October 11th, 2021. No more staggered approach. Welcome back to the previous routine. Please follow SOPs issued by the Government.