شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کےحق میں اداکارہ روینہ ٹنڈن بھی میدان میں آ گئیں، دبنگ بیان جاری کر دیا

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ اداکارہ روینہ ٹنڈن نے کہا ہے کہ منشیات کیس کے نام پر آریان خان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جارہا ہے۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں روینہ ٹنڈن نے کہا کہ ’منشیات کیس کی آڑ میں شرمناک سیاست کھیلی جا رہی ہے۔‘

Shameful politics being played out.. it’s a young mans life and future they toying with … heartbreaking .