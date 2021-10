عمر اکمل نے مداحوں کو نصیحت کر دی

نیویارک (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی عمر اکمل کی جانب سے اپنے مداحوں کو جسمانی اور ذہنی تربیت سے متعلق اہم مشورہ دیا گیا ہے۔

امریکا میں موجود عمر اکمل کی جانب سے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر نئی تصویریں شیئر کی گئی ہیں اور ساتھ میں اپنے مداحوں کو ایک اہم مشورہ بھی دیا گیا ہے۔

عمر اکمل کا مداحوں کے ساتھ تصویریں شیئر کرتے ہوئے کہنا ہے کہ ’صرف اپنے جسم کی تربیت نہیں بلکہ اپنے ذہن کی بھی تربیت کریں اور کبھی ہمت نہ ہاریں۔‘

Don’t only train your body train your mind not to quit ???? pic.twitter.com/wIthXNH1EI