نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی واپس؟پاکستانی سوشل میڈیاپر افواہوں کا بازار گرم ہوگیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)انٹرسروسز انٹیلی جنس ایجنسی (آئی ایس آئی ) کے ڈائریکٹر جنرل (ڈی جی) فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تعینات کیاگیا جبکہ ان کی جگہ پر کورکمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو تعینات کیا گیا، نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے بعد پاکستانی سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار گرم ہے ،جہاں کچھ لوگ اس تعیناتی پر سوال اٹھا رہے ہیں تو کچھ ایسے اشارے دے رہے ہیں جیسے سب معمول کے مطابق نہیں۔

سینئر صحافی سید طلعت حسین نے ٹوئٹر پر لکھا کہ ’نئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم کی تقرری اور دیگر تقرر وتبادلے جن کا آئی ایس پی آر نے اعلان کیا ، کیا شرمناک گڑبڑہوئی، یہ نازک وقت میں نازک فیصلے ہیں،ایسا سلوک نہیں کیا جاسکتا جیسا فردوس عاشق اعوان اور فیاض الحسن چوہان کے ساتھ کیاگیا‘۔

What an embarrassing mess has been made of the new DG ISI Gen Nadeem’s appointment and all others related to this reshuffle that ISPR announced. These are critical decisions in critical times. Cant be treated like those about Firdous Ashaq Awan and Fayazul Hasan Chouhan.