لاہور (پروموشنل ریلیز) گزشتہ ماہ کی 27تاریخ کو ٹوٹل پارکو نے لاہور کے ایک اہم مقام پر اپنے جدید ترین جیسمین سروس سٹیشن کا افتتاح کردیا۔

اس سروس سٹیشن کا افتتاح ٹو ٹل پارکوکے سی ای او محمت چیلیخ پوغلو ،منیجنگ ڈائریکٹرپارکو شاہد محمود خان ،ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب محمد اختر ملک ، اوگرا کے نمائندے جوائینٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹرجناب جواد جمیل،اور دوسرے معززین نے کیا۔

یہ نیا سروس سٹیشن جو کہ کمپنی کی ملکیت ہے اور کمپنی ہی چلا رہی ہے لاہورکے ایک اہم مقام پر واقع ہے۔

یہ موجودہ صارفین کو برقرار رکھنے اورنئے صارفین کو متوجہ کرنے میں اپنی منفرداور پر کشش مصنوعات اور خدمات کی بدولت ایک اہم کردار ادا کرے گا۔

Total Parco inaugurated its state of the art Jasmine service station in a prime location of Lahore.

