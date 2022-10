آ گئی فصل ِ سکُوں،چاک گریباں والو..!! آ گئی فصل ِ سکُوں،چاک گریباں والو..!!

پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر حصوں میں اکتوبر کا مہینہ تبدیلی کا استعارہ سمجھا جاتا ہے، یہی وہ مہینہ ہے جب اپریل، مئی سے شروع ہونیوالا چھ ماہ پر محیط طویل موسم گرما اختتام پذیر ہوتا ہے، اکتوبر شروع ہوتے ہی درجہ حرارت گرنا شروع ہوجاتا ہے اور راتیں لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، شاعر نے چھوٹی راتوں کے طویل ہونے کے رومان انگیز تجربے کو اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے ”چھوٹی چھوٹی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، بیٹھے بٹھانے یوں ہی نیندیں کھو جاتی ہیں“۔خاص طور پر پاکستانیوں کے لئے اکتوبر کسی تحفے سے کم نہیں جب ایئر کنڈیشنڈ بند اور پنکھے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، صبح اور شام کے اوقات میں ہلکی سی خنکی گرمی، حبس اورپھر جان لیوا بجلی کے بلوں سے ستائے عوام کے لئے بہت راحت بخش ہوتی ہے۔امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور یورپ میں اکتوبر کے مہینے کو خاص طور پر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ان خطوں میں تخیلاتی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اکتوبر میں آسمان سے جن، بھُوت اور چڑیلیں اترتی ہیں، اسی مناسبت سے Halloween کا تہوار بھی منایا جاتا ہے جس کا سارا تھیم اسی ”خلائی مخلوق“ پر مبنی ہوتا ہے۔تاہم اکتوبر کے مہینے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے میں درختوں کے پتے اپنا رنگ بدلتے ہیں۔ امریکی دانشورجے ایم سٹارم کے مطابق October is about trees revealing colors they've hidden all year. People have and October as well.۔ اس انگریزی ’محاورے‘ کا مطلب ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں درخت اپنے وہ رنگ بھی ظاہر کر دیتے ہیں جو انہوں نے پُورا سال چھپائے ہوتے ہیں، جبکہ درختوں کی طرح انسانوں پر بھی ایک ”اکتوبر“ آتا ہے۔

وطن ِ عزیز میں اس وقت اکتوبر اپنے جو بن پر ہے، درختوں کے پتے اپنا رنگ تبدیل کر رہے ہیں، زردپتے شاخوں سے گر رہے ہیں، موسم سرما کے بعد درختوں کی ان خالی ٹہنیوں پر کونپلیں اور شگوفے پھوٹیں گے جن سے نئے پتے نکلیں گے اور خزاں رسیدہ بے چہرہ درخت دوبارہ سے لہلہاتے ہوئے سبزہ زاروں میں تبدیل ہو جائیں گے۔اس عمل کے نتیجے میں خزاں سے بہار تک کا ایک قدرتی”سائیکل“ مکمل ہو جائے گا۔

درختوں کی طرح انسانوں کا ”اکتوبر“ بھی اپنے جوبن پر ہے، رنگ بدل رہے ہیں، کچھ تناور درخت اپنی شاخوں سے خزاں رسیدہ پتے گرا رہے ہیں تا کہ خالی ٹہنیوں پر نئی کھونپلیں پھُوٹیں، آنے والے آ رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں۔آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے واشنگٹن میں اپنے تازہ ترین بیان میں بطور آرمی چیف توسیع نہ لینے اور مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد عہدہ چھوڑنے کا عزم دہرا دیا ہے جبکہ مسلح افواج کی سیاست سے دوری اور دورہی رہنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے کمزور معیشت کو بڑا چیلنج قرار دیا ہے۔ جن کے مطابق اس وقت ملک میں بیمار معیشت کو بحال کرنا معاشرے کے ہر حصے دار کی ترجیح ہونی چاہیے کیونکہ مضبوط معیشت کے بغیر قوم اپنے ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے گی۔

اب اس حقیقت کو سمجھنا مزید آسان ہو گیا ہے کہ مضبوط معیشت کے بغیر اہداف کا حصول ناممکن ہے، معیشت کی مضبوطی کے لئے ایک مرتبہ پھر اسحاق ڈار کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، جن کے وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالنے کے بعد مسلسل 8 کاروباری دنوں کے دوران روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر 15 روپے 75 پیسے تک کم ہو چکی ہے۔وزیر خزانہ کی جانب سے فنانس ڈویژن میں مالیاتی اداروں کے سربراہا ن سے تابڑ توڑ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور پانچ برس بعد ایک مرتبہ پھر وزارت کی راہداریوں میں اس قسم کا ”رونق میلہ“ دیکھنے کو ملا ہے۔فنانس ڈویژن کے مطابق ایشیائی ترقیاتی بینک نے تباہ کن سیلاب سے شدید نقصان پہنچنے کے پیش نظر امدادی سرگرمیوں کے لئے پاکستان کو تقریباً2 سے 5 ارب ڈالر تک کی مالی امداد دینے کا اعلان کر دیا ہے۔

دوسری جانب مسلم لیگ(ن) کی نائب صدر مریم نوازعدالتی حکم پر پاسپورٹ مل جانے کے بعد لندن پہنچ چکی ہیں جہاں ان کی تین سال بعد اپنے والد میاں محمد نواز شریف سے ملاقات ہوئی اوروہ تقریباً 4 برس بعد اپنے بھائیوں حسن اور حسین نواز سے بھی ملیں۔مریم نواز کی واپسی ایک ماہ بعد 6 نومبر کو شیڈول ہے جبکہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کا بیٹی کے ساتھ وطن واپسی کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔

لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ وطن عزیز میں ”اکتوبر“ اپنے جوبن پر ہے اور درختوں کے ساتھ انسان بھی اپنے رنگ بدل رہے ہیں، آنے والے آ رہے ہیں اور جانے والے جا رہے ہیں۔تناور درختوں کی ”شاخیں“ زرد پتوں کو گرا رہی ہیں تا کہ موسم سرما کے بعد ان خالی ٹہنیوں پر نئے پتے نکلیں،خزاں سے بہار تک کا ایک پورا ”سائیکل“ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ 22 نومبر 2017 ء کو بے آبرو کر کے آفس سے نکالے جانیوالے اسحاق ڈار پانچ برس کے بعد 28 ستمبر 2022 ء کو دوبارہ وہی دفتر سنبھال چُکے ہیں۔جبکہ مریم بی بی کے بقول میاں نواز شریف کی واپسی کا راستہ بھی تقریباً ”صاف“ ہے۔ انہیں 28 جولائی 2017 ء کو وزیر اعظم آفس سے نکالا گیا تھا جو کہ ڈیزائن کے مطابق اپنا ”سائیکل“ پورا کر چُکے ہیں۔موجودہ صورت حال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام تر ”حربے“ ناکام ہونے کے بعد معیشت کی مضبوطی کے بغیر ہر قسم کے اہداف کا حصول نا ممکن قرار دیاگیا ہے۔خزاں رسیدہ پتے شاخوں سے گررہے ہیں اور موسم سرما کے بعد خالی ٹہنیوں پر دوبارہ سے سرسبز و شاداب پتوں کی واپسی کے لئے ضروری کھاد، بیج، پانی اور آب و ہوا فراہم کی جا رہی ہے۔امریکی دانشور جے ایم سٹارم کے مطابق ”درختوں کی طرح انسانوں پر بھی ایک ”اکتوبر“ آتا ہے۔ بقول فیض صاحب

آ گئی فصلِ سکُوں چاک گریباں والو

سِل گئے ہونٹ، کوئی زخم سِلے نہ سِلے