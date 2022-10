نیوزی لینڈ میں موجود پاکستان کے 2 اہم بولرز وائرل انفیکشن کا شکار ہو گئے

کرائسٹ چرچ (ڈیلی پاکستان آن لائن ) نیوزی لینڈ میں موجود پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولرز نسیم شاہ اور محمد حسنین وائرل انفیکشن کا شکار ہوگئے ہیں، امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دونوں گیند باز آج کا میچ نہیں کھیلیں گے ۔

نجی ٹی وی "جیو نیوز "کے مطابق آل راؤنڈر عثمان قادر بھی انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں انجرڈ ہوگئے تھے، ان کا انگوٹھا فیلڈنگ کے دوران فریکچر ہوگیا تھا، عثمان قادر کو ڈاکٹرز نے 3ہفتے آرام کا مشورہ دیا ہے، عثمان قادر پاکستان کے لیے 16 اکتوبر سے دستیاب ہوں گے۔واضح رہے کہ گزشتہ روز سہ ملکی کرکٹ سیریز کے افتتاحی میچ میں پاکستان نے بنگلادیش کو 21 رنز سے شکست دے دی تھی۔

Mohammad Hasnain and Naseem Shah suffered viral infection and will be not be available for match against NewZealand today. #NZTriSeries