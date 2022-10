اسلام آباد پولیس کے تھانے دار کا شہری پر تشدد، ایمان مزاری نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)لاہور کے علاقے بادامی باغ کے تھانے میں مبینہ ملزم پر تشدد کی ویڈیو نے ہر کسی کے دل کو دہلا کر رکھ دیا جس کے بعد ایکشن لیا گیا اور ایس ایچ او کو معطل بھی کیا گیا لیکن ایسا ہی ایک مبینہ واقعہ اسلام آباد کے تھانے میں بھی پیش آیا جس کی ویڈیو تو نہیں آئی لیکن شیریں مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر ہاتھ سے روکنے کیلئے آگے بڑھیں ، پولیس افسر نے جب کیمرہ دیکھا تو پیروں کی مٹی چھوڑتے ہوئے تمام چیزوں سے ہی مکر گئے۔

تفصیلات کے مطابق ایمان مزاری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کیا اور لکھا کہ میں آج اسد طور کے کار حادثے کے کیس کے لیے جی نائن تھانے میں تھی اور ایس ایچ او کے آفس سے ملحقہ چھوٹے سے کمرے سے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔

ایمان مزاری نے مزید لکھا کہ میں نے اندر جا کر دیکھا کہ ایس ایچ او ارشاد تحویل میں لیے گئے شہری پر تشدد کررہے ہیں،وہ شخص فرش پر پڑا تھا اور ایس ایچ او ارشاد اس کے منہ پر پاؤں رکھے ہوئے ہیں۔

I was at G9 police station for Asad Toor's car accident case & heard screams coming from smaller room in main SHO's room.I walked in & saw this SHO Irshad beating the life out of someone in custody. The man was lying on the floor & SHO Irshad was stepping on his face @ICT_Police pic.twitter.com/IUZG6sGgpz