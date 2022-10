پولیس کی عمران ریاض کو امدادی کیمپ اکھاڑنے کی ہدایت، مونس الہٰی کی مداخلت پر معاملہ حل ہوگیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ق کے سینئر رہنما مونس الہٰی کی مداخلت کے بعد اینکر پرسن عمران ریاض خان اور لاہور پولیس کے درمیان سیلاب زدگان کیلئے لگائے گئے امدادی کیمپ کے حوالے سے پیدا ہونے والا تنازعہ حل ہوگیا۔

اینکر پرسن عمران ریاض خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا "پنجاب پولیس نے ایک گھنٹے کا وقت دیا ہے کہ سیلاب متاثرین کے لیے لگایا لبرٹی چوک والا کیمپ اکھاڑ دو کیونکہ یہاں ماڈل ٹاؤن سے ایک وی وی آئی پی کے گزرنے کا امکان ہے۔ شاباش پنجاب حکومت خود ہی اکھاڑ لو۔"

عمران ریاض کے اس ٹویٹ پر مونس الہٰی نے کہا کہ اس معاملے پر جذباتی ہونے کی بجائے اگر آپ ہم سے رابطہ کرلیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، اب جب کہ آپ یہ معاملہ ہمارے علم میں لاچکے ہیں تو اس کا حل نکال لیتے ہیں۔ بعد ازاں ایک اور ٹویٹ میں مونس الہٰی نے بتایا کہ ان کی سی سی پی او لاہور سے بات ہوئی ہے، جنہوں نے انہیں بتایا ہے کہ وہ عمران ریاض کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ عمران ریاض اور پولیس کے درمیان کیمپ کو دوسری جگہ منتقل کرنے کیلئے اتفاقِ رائے پیدا ہوگیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ٹیموں کی موومنٹ متاثر ہوتی ہے۔ مونس الہٰی کے مطابق امدادی کیمپ کو عمران ریاض کی پسند کی جگہ پر منتقل کردیا جائے گا۔

Just spoke to ccpo lahore @ccpolahore who told me he is intouch with @ImranRiazKhan sb and has agreed to shift it as this affects movement of cricket teams. It will be shifted to a site of @ImranRiazKhan liking. Issue settled!! https://t.co/KlfRukor4a