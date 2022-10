وہ صدر ضیا ءالحق سے وابستہ رہے لیکن خوشا مدیوں کی طرح جی حضوری نہیں کی وہ صدر ضیا ءالحق سے وابستہ رہے لیکن خوشا مدیوں کی طرح جی حضوری نہیں کی

مصنف: ڈاکٹر صائمہ علی

قسط:14

اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں صدیق سالک کی شخصیت کے اس پہلو کا جائزہ لیں تو دیکھتے ہیں کہ دل سے انہوں نے آمریت کو ہمیشہ برا سمجھا ‘ زبان سے بھی برملا اس کا اظہار کیا‘ اپنی تحریروں میں اس کی مخالفت کی اور صدر ضیاءالحق سے اختلاف کیا۔ اس لیے ہم انھیں آمریت کا حامی نہیں کہہ سکتے وہ صدر ضیا ءالحق سے وابستہ تو رہے لیکن خوشا مدیوں کی طرح ان کی جی حضوری نہیں کی صدر کے غلط فیصلوں پر ان کے روبرو اختلاف کیا۔

اس الزام پر رائے دینے سے پہلے ہمیں ادیب صدیق سالک کے ساتھ اس صدیق سالک کو بھی دیکھنا چاہیے جو اسی معاشرے کا ایک فرد ہے جس کے بیوی بچے اس کی ذمہ داری ہیں ‘ جو ایک عام پاکستانی ہے ہمیں اس کی مجبوریوں کا بھی اندازہ ہونا چاہیے بحیثیت مجموعی اس باب میں صدیق سالک کا کردار اگر مثالی نہیں تو منفی بھی نہیں بلکہ اس کے بین بین ہے۔

سوانحی ادب

سوانحی ادب سے مراد ایسی تحریر ہوتی ہے جن میں مصنف اپنی یا دوسروں کی زندگی کے حالات و واقعات قلمبند کرتا ہے۔ صدیق سالک کی 3 کتابیں سوانحی ادب کے ذیل میں آتی ہیں ان کی کتاب ”سلیوٹ“ ان کی فوجی ملازمت کی کہانی ہے جس کے عنوان کے نیچے لکھا ہے ”عسکری زندگی کے ماہ و سال“ ان کی کتاب ”ہمہ یاراں دوزخ“ ان کی بھارتی قید کی روداد ہے جبکہ اس ذیل میں آنے والی ان کی تیسری کتاب ” میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا “ ہے جس میں سقوط ڈھاکہ کے اسباب ‘ واقعات اور اثرات بیان کیے گئے ہیں۔صدیق سالک نے خود اسے تاریخ کی کتاب قرار دیا ہے- لیکن عنوان میں ”میَں“ کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ اس سانحے کے عینی شاہد ہیں۔ انہوں نے تاریخ کی کتابوں کی طرح مختلف واقعات اور نظریات جمع کر کے رائے دینے کے بجائے اپنے چشم و دل پر بھروسہ کیا ہے ۔یہ ادب کی کتاب ہے یا تاریخ کی یہ بحث بعد میں آئے گی یہاں اتنا کہنا مقصود ہے کہ چشم دیدواقعات کے بیان کی وجہ سے اس کتاب کو سوانحی ادب میں شامل کیا جانا چاہیے۔

صدیق سالک کی کتاب’ ’سلیوٹ“ ان کی آپ بیتی ہے آپ بیتی یقینا سوانحی ادب کے ذیل میں آتی ہے-سوانح کا لفظ عام طور پر ”سوانح عمری “ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں مصنف کسی دوسرے شخص کے حالات زندگی بیان کرتا ہے اس طرح آپ بیتی اور سوانح عمری میں واضح فرق ہوا- سوانح کو سمجھنے کے لیے لفظ ”سوانح“ کی تشریح دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ”سوانح“جمع ہے ”سانحہ“ کی اور سانحہ کا مطلب ”فیروز اللغات اردو کے مطابق یہ ہے:

سانحہ __صدمہ پہنچانے والا واقعہ ‘حادثہ ‘ وقوعہ

مختصر اردو لغت کے مطابق:

سانحہ__ ظاہر ہونے والا ‘ پیش آنے والا ‘ وقوعہ

گویا زندگی میں پیش آنے والے واقعات کا بیان ”سوانح“ کے ذیل میں آسکتا ہے وہ کسی اور کی زندگی کا بیان ہو یا خود مصنف کی اپنی زندگی کا بیان- اس لیے آپ بیتی کا شمار سوانحی ادب میں ہوگا۔ آپ بیتی کے لیے خودنوشت سوانح عمری‘ کی اصطلاح اسی بناءپر رائج ہے-

Encyclopedia of Britanica میں سوانح عمری کی تعریف یوں کی گئی ہے:

“One of the oldest form of literary expressions. Biographical literature seeks to recreat in words the life of a human being that of the writer himself or of another person, drawing upon the all available evidences written oral, pictorial."

گویا مصنف اپنی زندگی کی کہانی خود بیان کرے یا کوئی دوسرا شخص یہ سوانحی ادب میں ہی شمار ہو گااور اس کے لیے (Biographical lterature)یعنی سوانحی ادب کے الفاظ ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔

صدیق سالک کی کتاب ”سلیوٹ“ ان کی فوجی زندگی کی کہانی ہے اس میں اس ملازمت سے قبل اور اس کے متوازی ‘ زندگی کے ایک خاص حصے کی روداد ہے مکمل زندگی کی تصویر نہیں۔ تو کیا یہ امر اسے آپ بیتی قرار دینے سے روکتا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ بیتی کی تعریف کا جائزہ لینا ضروری ہے۔

فرہنگ آصفیہ کے مطابق:

آپ بیتی __ اسم مونث ‘ سرگزشت خود‘ اپنی بیتی‘ اپنی واردات ‘ اپنے اوپر گزری ہوئی‘ اپنا ماجرا‘ اپنی سرگزشت‘ اپنی رام کہانی “

( جاری ہے )

نوٹ : یہ کتاب ” بُک ہوم“ نے شائع کی ہے ۔ ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں )۔