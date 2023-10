الجزیرہ کی لائیو کوریج کے دوران اسرائیلی میزائل حملہ، خاتون رپورٹر چیخ پڑی

غزہ(آئی این پی ) الجزیرہ ٹی وی کی لائیو کوریج کے دوران غزہ کی عمارت پر اسرائیلی میزائل حملے کا منظر کیمرے میں محفوظ ہوگیا۔

اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے غزہ میں ایک کثیر المنزلہ عمارت کو نشانہ بنایا جو چند لمحوں میں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ جس وقت یہ حملہ ہوا وہاں قریب ہی ایک دوسری عمارت سے الجزیرہ کی رپورٹر یمنی السید لائیو بیپر دے رہی تھیں۔ عمارت پر میزائل گرنے کی آواز پر الجزیرہ کی رپورٹر چیخ پڑیں اور کیمرے سے پیچھے ہٹ گئیں تاہم کچھ ہی دیر بعد انہوں نے اس واقعے سے متعلق رپورٹ کرنا شروع کردیا۔ یمنی السید نے بتایا کہ یہ ایک میزائل حملہ تھا جس میں غزہ کے وسط میں فلسطین ٹاور کو نشانہ بنایا گیا ہے۔

This just happened LIVE on Al Jazeera (4pm UK time on 07/10/23) pic.twitter.com/NmaMgdMvkb