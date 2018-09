کارگل:واجپائی،نوازشریف،پرویز مشرف کارگل:واجپائی،نوازشریف،پرویز مشرف

بھارت کے سابق وزیراعظم اٹل بہاری واجپائی 16 اگست کو 93 سال کی عمر میں آنجہانی ہو گئے۔ واجپائی بھارت کی بڑی اہم شخصیت تھے۔ وہ مرار جی ڈیسائی کی حکومت میں وزیر خارجہ رہے، بعد میں تین دفعہ وزیراعظم رہے، لیکن وزیراعظم تو بہت لوگ رہے جیسے دیوے گاوڈا جن کاآج نام بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن واجپائی کئی لحاظ سے کانگریس سے باہر شاید اہم ترین سیاستدان تھے پھر وہ سیاستدان ہی نہیں، بلکہ شاعر اور ادیب بھی تھے۔ ہمارے لئے ان کی ایک خاص اہمیت ہے وہ یہ کہ انہوں نے ماضی قریب میں بھارت اور پاکستان کے درمیان صلح کی سنجیدہ کوشش کی وہ اس سلسلے میں بس میں بیٹھ کر لاہور آئے اور مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر پاکستان کی خودمختاری کا برملا اعتراف کیا، جس پر ان کی جماعت کے کچھ لوگوں نے بُرا بھی منایا، انہوں نے اس بات کا ادراک کر لیا تھا کہ اس خطے کا مفاد بھارت اور پاکستان کے دوستانہ تعلقات میں مضمر ہے۔ انہوں نے امن کے بارے میں ایک نظم بھی لکھی تھی۔اصل میں وہ اتنی قدرآور شخصیت تھے کہ پاکستان کے ساتھ کشمیر پر کوئی معاہدہ بھارت میں قابل قبول بناسکتے تھے۔اِدھر اس وقت نوازشریف وزیراعظم تھے، جن کا تعلق پنجاب سے تھا، لہٰذا یہ قرین قیاس تھا کہ قوم ان پر بھی اس معاملے میں اعتماد کا اظہار کرے گی۔ شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ دونوں ملکوں میں تعلقات کی بہتری کے لئے ایک نادر موقع تھا جو بدقسمتی سے کارگل کے واقعہ کے پس منظر میں ضائع ہو گیا، اگر دونوں لیڈر پروگرام کے مطابق کوئی معاہدہ کر لیتے تو نوبل انعام کے حق دار ٹھہرتے، لیکن ہمارے ہاں کچھ حلقوں کے لئے یہ گولی نگلنا مشکل تھا۔

یہ محض اتفاق ہے کہ میں نے پچھلے چند دنوں میں کارگل کے بارے میں نسیم زہرہ کی کتاب From Cargil to the Coup پڑھی ہے۔ نسیم زہرہ بہت سلجھی ہوئی اور Balanced خاتون ہیں اور انہوں نے ساڑھے چار سو صفحوں کی کتاب کے لئے بہت ریسرچ کی ہے۔ کتاب میں کارگل کی لڑائی کے پس منظر اور پیش منظر پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے اور اس ایشو سے متعلقہ ہر سوال کا واضح جواب دیا گیاہے۔ یہ صرف کارگل کی لڑائی کی بات نہیں تھی، بلکہ اس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں فوج نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور پھر 9 سال تک یہ دور چلا۔ اس پس منظر میں کارگل کے واقعے کی اہمیت ہمارے لئے بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ قوم نے اس لڑائی کی بھاری قیمت چکائی۔

کارگل کے بارے میں اخبارات میں جو بحث چلتی رہی وہ حقائق دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے محدود دائرے میں رہی۔ اس میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ کیا اس وقت کے وزیراعظم نوازشریف اس منصوبے میں On Board تھے یا نہیں۔

جنرل پرویز مشرف کا مؤقف آج بھی یہی ہے کہ وزیراعظم کو سب کچھ بتایا گیا تھا اور یہ کہ ہم نے بھارت کو گلے سے پکڑ لیا تھا، لیکن نوازشریف صورت حال سنبھال نہ سکے اور سب کچھ ضائع کر دیا اس سلسلے میں کئی اجلاسوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، جن میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مجید ملک، سرتاج عزیز،راجہ ظفر الحق، چوہدری نثارسیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ افتخار وغیرہ شامل رہے۔ اس ساری بحث سے عام آدمی کے لئے یہ طے کرنا مشکل تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ نسیم زہرہ نے یہ کتاب لکھ کر اِن سوالوں کے تقریبا حتمی جواب دے دیئے ہیں۔ ان کے مطابق دراصل کچھ سینئر جرنیل جن میں جنرل پرویز مشرف، جنرل عزیز خان، لیفٹیننٹ جنرل محمود اور لیفٹیننٹ جنرل جاوید حسن شامل تھے۔کافی عرصے سے خاموشی سے کارگل آپریشن جسے آپریشن کوہ پیما کا نام دیا گیا کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، ان کے دل میں کشمیر، سیاچن اور پھر 1971ء میں پاکستان کو دولخت کرنے کے واقعات کا گہرا دُکھ تھا۔ اِن ناکامیوں کا بدلہ لینے کے لئے انہوں نے کارگل آپریشن کا پروگرام بنایا۔ان کا خیال تھا کہ اِس حملے کے نتیجے میں بھارت کے ساتھ کشمیر اور سیاچن جیسے مسائل پر سنجیدہ مذاکرات ہو سکیں گے، جن میں پاکستان کو برتری حاصل ہو گی، انہوں نے غالباً یہ غلط اندازہ لگایا کہ بھارت اس کے جواب میں ایٹمی جنگ کے خطرے کے پیش نظر سرحد پار نہیں کرے گا۔ آپریشن کوہ پیما کی منصوبہ بندی صرف چند جرنیلوں تک محدود رہی۔

بحریہ اور فضائیہ کے سربراہوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا،بلکہ فوج کے باقی لوگ بھی بڑی حد تک اس سے لاعلم تھے، حتیٰ کہ ہماری خفیہ ایجنسیاں بھی اس آپریشن کے سلسلے میں لاعلم رہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیزاور جنرل اسد درانی نے بھی اس ایڈوینچر پر تنقید کی ہے۔ ہمارے فوجی کارگل دراس سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پار کر گئے تو بعد میں کسی مرحلے پر وزیراعظم کو اعتماد میں لیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ اس آپریشن کے نتیجے میں بھارت اتنا دباؤ میں آ جائے گا کہ کشمیر کی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے اور آپ قائداعظم کے بعد دوسرے آدمی ہوں گے، جن کا نام تاریخ میں سنہری حرفوں میں لکھا جائے گا۔ آرمی کی ہائی کمان سے ایسی خوش کن باتیں سن کر وزیراعظم نوازشریف خوابوں میں کھو گئے۔ بعد میں انہیں کئی مرتبہ محاذ پر بھی لے جایا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کی ناکامی تھی کہ بھارتی حکومت کو بہت دیر بعد پتہ چلا کہ جب اہم مقامات پر ہمارا قبضہ ہو چکا اور بھارتی فوج کا کافی نقصان ہو گیا۔ اس بات کا اعتراف جنرل اسد درانی اور جنرل دولت کی کتاب The Spy Chronicles میں بھی کیا گیا ہے، لیکن جب بھارت کو پتہ چل گیا تو پھر انہوں نے ہمارے آدمیوں کو پیچھے دھکیلنے کیلئے ہرممکن ہتھیار استعمال کئے اور یوں ہمارا کافی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ امریکہ سمیت دنیا اس معاملے میں الرٹ ہو گئی،کیونکہ دونوں ملک ایٹمی طاقت بن چکے تھے۔

امریکہ کے ساتھ اس معاملے پر بڑی طویل بات چیت ہوتی رہی۔ پاکستان کی کوشش تھی کہ امریکہ کشمیر کے مسئلے پر مؤثر کردار ادا کرے کسی حد تک یہ کوشش کامیاب بھی ہوئی۔ صدر کلنٹن کشمیر کے مسئلے پر خصوصی ایلچی مقرر کرنے پر بھی رضامند ہو گئے، جس سے بعد میں امریکی حکومت پیچھے ہٹ گئی اور کلنٹن نے پاکستان کو مجبور کیا کہ غیرمشروط فوجیں محاذ سے ہٹائی جائیں۔ دنیا نے ہمیں مجرم جانا کہ ہم نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی، حالانکہ اسی لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرکے بھارت سیاچن پر قبضہ کر چکا تھا، لیکن عالمی معاملات میں اصول نہیں طاقت فیصلہ کن ہوتی ہے۔یوں یہ جنگ تو ختم ہو گئی جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوا البتہ نقصانات بہت ہوئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان صلح کے لئے سنجیدہ مذاکرات ناکامی کا شکار ہو گئے اور اب شایدبہت دیر تک ایسا موقع دوبارہ نہ آئے۔ پھر فوج اور وزیراعظم کے درمیان شکوک و شہبات پیدا ہو گئے اور اس کھینچاتانی کا نتیجہ 1999ء میں حکومت کا تختہ الٹنے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ظاہر ہے اس سے ہمارا سیاسی نظام درہم برہم ہوا۔ سیاسی پارٹیوں میں توڑپھوڑ ہوئی، معاشرے میں تقسیم پیدا ہوئی اور یوں اس مارشل لاء کے دوررس اثرات ہوئے۔

اس سارے قصے میں جنرل پرویز مشرف کے اقدامات کے نتیجے میں پاکستان کو کتنا فائدہ پہنچا اس کا فیصلہ تو تاریخ کرے گی اور بہت کچھ سامنے آ چکا ہے۔ جنرل صاحب نے کارگل کے ذریعے پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے عمل کو ناکام کرنے کے بعد کئی سال اسی عمل کو شروع کرنے میں لگائے، ان کا مشہور جملہ تھا کہ بھارت کے ساتھ کسی وقت اور کہیں بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ کھٹمنڈو میں سارک کانفرنس میں انہوں نے خود آگے بڑھ کر واجپائی سے ہاتھ ملایا۔ بعد میں دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کا عمل بحال ہو گیا۔ بقول خورشید محمود قصوری معاملات تقریبا طے ہو چکے تھے، لیکن آخری وقت آگرہ میں یہ عمل ریورس ہو گیا ۔ جنرل پرویز مشرف نے واپس آ کر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا، جس میں ایک صحافی نے یہ سوال کر دیا کہ جنرل صاحب اگر آپ کی جگہ کوئی سول حکمران ایسے معاہدے پر رضا مند ہوتا تو پھر کیا ہوتا، اس پر اُسے اخبار سے چھٹی کروا دی گئی۔

آخر میں ایک دلچسپ بات جس وقت وزیراعظم ہاؤس میں جنرل پرویز مشرف کو برطرف کرکے جنرل بٹ کو نیا آرمی چیف مقرر کیا جا رہا تھا، اُس وقت وہاں ماحول بڑا پُراسرار تھا اور چند لوگ ہی وہاں موجود تھے، اس ماحول میں ایک آدمی نے شہباز شریف کوفوجی کمان کی تبدیلی پر مبارکباد دی اور کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے آخر وزیراعظم کب تک ایسے شخص کو برداشت کر سکتے تھے، جو اُن کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا تھا اور ساتھ ہی اُن سے ایف آئی اے میں اپنے بیٹے کی ملازمت کی درخواست کر دی۔ نسیم زہرہ نے رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اُس شخص کا نام نہیں لکھا، لہٰذا میرے لئے بھی یہی مناسب ہے کہ یہ راز ہی رہے۔

