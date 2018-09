قومی کرکٹر محمد نواز کی زور دار شارٹ سے فہیم اشرف زخمی ہو گئے لیکن پھر ایسا کام کردیا کہ گراؤنڈ میں موجود سب کھلاڑی حیران رہ گئے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ایشیا ءکپ کی تیار میں مصروف ہیں جہاں 16 کھلاڑی پریکٹس کر رہے ہیں 8,8 کھلاڑیوں پر مشتمل سرفراز الیون اور شعیب ملک الیون کے مابین پریکٹس میچ بھی کروایا گیا ۔

تفصیلات کے مطابق سپورٹس صحافی ادریس بدیس نے سماجی رابطوں کی ویب سائیٹ ٹویٹر پر وڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ افسوس ناک خبر ہے کہ باؤلر شاداب خان کی گیند پر محمد نواز نے زوردار شارٹ کھیلی جو فیلڈنگ پر موجود آل راؤنڈر فہیم اشرف کو جا لگی جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوئے اور میدان میں موجود تمام کھلاڑی ان کے پاس آگئے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ خود کھڑے ہوئے اور شعیب ملک الیون کی جانب سے کھیلنا شروع کردیا۔

Sadly, Faheem Ashraf got hurt by a stroke hit by his partner Nawaz on Shadab Bowling.

But the good thing is Yo Yo boy stood up for the very next bowl and starting playing for Shoaib Malik XI.@TheRealPCB #AsiaCup2018 @iFaheemAshraf @izdihaar97 @mnawaz94 @76Shadabkhan pic.twitter.com/DeoWDLv0WW