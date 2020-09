شعیب اختر کی ایسی ویڈیو وائرل ہو گئی جو آپ کو بھی بے حد پسند آئے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز سابق فاسٹ باﺅلر شعیب اختر کی سٹریٹ کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق سابق سپیڈ اسٹار شعیب اختر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کی جس میں وہ سڑک پر کرکٹ کھیلنے والے لڑکوں کے ساتھ باﺅلنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ شعیب اختر بغیر کسی رن اپ کے باﺅلنگ کررہے ہیں، بیٹسمین نے پہلی گیند پر انہیں شاٹ مارا لیکن باقی گیندیں انہوں نے ڈاٹ کرائیں۔

شعیب اختر نے ویڈیو میں کیپشن لکھا کہ ’اندازہ لگائیں کہ ابھی لاہور کی گلیوں میں ماضی کی طرح کون کرکٹ کھیل رہا ہے؟ باؤلنگ ایکشن سے آپ واقف ہیں۔‘

Guess who is playing cricket like old times in the streets of Lahore right now?

Familiar bowling action?#cricket #boys #fun pic.twitter.com/OJmAcUNfKS

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) September 6, 2020