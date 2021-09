کینیڈین وزیر اعظم پر انتخابی مہم کے دوران پتھراؤ، جسٹسن ٹروڈو محفوظ رہے 

اوٹاوا ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو انتخابی مہم کے دوران پتھراؤ کا سامنا کرنا پڑ گیا ، جسٹن ٹروڈو اس پتھراؤ میں محفوظ رہے تاہم ان کے محافظوں کو یہ سختی برداشت کرنا پڑی ۔

العربیہ ڈاٹ نیٹ کے مطا ق کینیڈین وزیر اعظم انتخابی مہم کے سلسلے میں صوبہ انٹاریو کا دورہ کر رہے تھے ، اس موقع پر کورونا وائرس کی پابندیوں سے تنگ آئے افراد نے پابندیوں کے خلاف اور ویکسین سے متعلق غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے مختلف چھوٹی اشیا جسٹن ٹروڈو کو مار دیں جن میں چھوٹے پتھر بھی شامل تھے ۔

Here's the video of stones being thrown towards the Prime Minister while he was leaving his campaign stop in London, Ontario this evening pic.twitter.com/MNOVHIKMiY