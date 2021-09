'میرا پاکستان میرا گھر' سکیم کے تحت بینک اب تک کتنی رقم شہریوں  کو ادا کرچکے ہیں؟ سٹیٹ بینک نے اعدادو شمار جاری کردئیے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)سٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ 'میرا پاکستان میرا گھر' سکیم کے تحت پاکستان بھر میں بینک اب تک 11اعشاریہ پانچ بلین روپے شہریوں کو ادا کرچکے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سٹیٹ بینک کے آفیشل اکاؤنٹ کی جانب سے ٹویٹ کی گئی ہے جس کے مطابق میرا پاکستان میرا گھر سکیم کامیابی سے جاری ہے ،31 اگست 2021 تک بینکوں کی جانب سے 59 بلین کے قرضے منظور کیے گئے ہیں اور اب تک 11اعشاریہ پانچ بلین روپے شہریوں کو ادا کیے جاچکے ہیں۔

Bank financing under government’s affordable housing scheme Mera Pakistan Mera Ghar is gaining momentum. Till 31Aug21 banks have approved loans worth Rs59bn and already disbursed Rs11.5bn. Disbursements increased by Rs3.8bn or 49% during Aug21. See PR: https://t.co/YC4GA6ZDjE