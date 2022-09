اروشی کے بعد ایک اور بھارتی اداکارہ نسیم شاہ کے گن گانے لگیں

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن )ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں پاکستان کی افغانستان کیخلاف فتح کی وجہ سے نسیم شاہ کا ہر کوئی فین ہو گیا ہے اور ان کو خوب داد موصول ہو رہی ہے ، ایسے میں بھارتی اداکار ہ "سُربھی جوتی "بھی افغانستان کے خلاف نسیم شاہ کی کارکردگی پر ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز شارجہ میں کھیلے گئے میچ میں نسیم شاہ نے افغان بولر فضل حق فاروقی کو آخری اوور میں 2 چھکے مار کر پاکستان کو ایک وکٹ سے شکست دیتے ہوئے پاکستان کو ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچا دیا ہے ، جبکہ انہیں 2چھکوں کی وجہ سے 2ٹیموں کو ایشیا کپ سے باہر بھی کر دیا ہے

ٹوئٹر پر جاری بیان میں سُربھی جوتی نے لکھا کہ پاکستان کو یقینی طور پر ہیرا مل گیا ہے، اداکارہ نے اپنی ٹوئٹ میں نسیم شاہ کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا۔

Pakistan has definitely got a gem...#NaseemShah ????#AsiaCup2022