بھارتی اداکارہ سربھی جوتی نے نسیم شاہ کوپاکستان کاہیرا کہہ دیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی اداکارہ سربھی جوتی بھی افغانستان کے خلاف نسیم شاہ کی کارکردگی پر ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں نسیم شاہ نے افغان بولر فضل حق فاروقی کو آخری اوور میں دو چھکے مار کر ہاری ہوئی بازی پلٹ دی تھی اور پاکستان میچ ایک وکٹ سے جیت کر ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ نسیم شاہ کے شاندار چھکوں کے ہر طرف چرچے ہو رہے ہیں اور اب بھارتی اداکارہ بھی پاکستانی فاسٹ بولر کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکیں۔اداکارہ سربھی جوتی نے ٹوئٹر پر جاتے ہوئے لکھا کہ" پاکستان کو یقینی طور پر ہیرا مل گیا ہے". اداکارہ نے اپنی ٹوئٹ میں نسیم شاہ کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا۔

Pakistan has definitely got a gem...#NaseemShah ????#AsiaCup2022