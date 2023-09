5 ہزار روپےکے نوٹ کی بندش کی خبروں پر وزیر اطلاعات کا بیان سامنے آگیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) نگران وفاقی وزیراطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے سوشل میڈیا پر 5 ہزار روپےکے نوٹ کی بندش سے متعلق نوٹی فکیشن کو جعلی قرار دیا ہے۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق مرتضیٰ سولنگی نے ایکس پر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا جعلی نوٹی فکیشن شیئر کیا ہے جس میں وزارت خزانہ کی جانب سے 5 ہزار روپے کے نوٹ کی بندش کا اعلان کیا گیا ہے۔

This is fake. The Govt of Pakistan shall act against the people spreading this kind of fake news to create chaos.

یہ جھوٹا نوٹیفکیشن ہے۔

حکومتِ پاکستان ایسے جھوٹے نوٹیفیکیشن پھیلانے والوں کیخلاف سخت کارروائی کرے گی۔

