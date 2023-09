ایم ایس دھونی کی سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ گالف کھیلنے کی ویڈیو انٹر نیٹ پر وائرل

نیو یارک(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق بھارتی کپتان مہندرا سنگھ دھونی اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گالف کھیلتے ہوئے ویڈیو انٹر نیٹ پر وائر ل ہو گئی۔

نیو جرسی کے ٹرمپ نیشنل گالف کلب بیڈ منسٹر میں دھونی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو گالف کھیلتے دیکھا گیا۔ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دھونی کھیل رہے ہیں جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ انہیں کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ۔

MS Dhoni playing golf with Donald Trump.



- The craze for Dhoni is huge. pic.twitter.com/fyxCo3lhAQ