بھارتی کرکٹ  ٹیم کے ٹریننگ سیشن کے دوران کتا گراؤنڈ میں آگیا

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن)ایشیا کپ کیلئے بھارتی کرکٹ ٹیم کے ٹریننگ سیشن کے دوران کتا گراؤنڈ میں داخل ہوگیا۔

بھارتی کرکٹ ٹیم کے فٹ بال سیشن کے دوران ایک چھوٹا کتا بھی آگیا، بھارتی کرکٹر نے کتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آ جا آ جا اور کتا سیشن میں داخل ہو گیا۔گراؤنڈ میں کتا سیدھا بھارتی بیٹر ویرات کوہلی کی طرف گیا اور وہ اپنے ساتھی کرکٹرز کو چھوڑ کر کتے کے ساتھ کھیلنے لگے۔یاد رہے کہ ایشیاکپ سپر فور مرحلے کا پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ 10 ستمبر کو کولمبو میں شیڈول ہے۔

Virat kohli playing football with the dog during the Practice Session❤️#viratkohli pic.twitter.com/NqEC2X0nvX