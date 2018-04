”پاکستانی یوں ہی کمال نہیں ہیں“آفریدی کو آﺅٹ کرنے پر شاہین آفریدی نے جشن نہیں منایا تھا لیکن کوہلی کو آﺅٹ کرنے پر بھارت ہی کے نوجوان کھلاڑی نے انہیں کیا گالی دی؟ ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ایسا ہنگامہ برپا کیا کہ بھارتی شرمندہ ہو گئے، دیکھ کر آفریدی کا سر بھی فخر سے بلند ہو جائے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) تھری کی بہت سے یادیں ہیں جو کبھی نہیں بھلائی جا سکیں گی لیکن شاہین آفریدی کا شاہد آفریدی کی وکٹ لینے کے بعد جشن نہ منانے کا فیصلہ، وہ لمحہ ہے جو پاکستانی ساری زندگی نہیں بھول پائیں گے کہ شاہین آفریدی نے سینئرز کے احترام کی ایک نئی مثال قائم کی تھی۔

OUT! 19.3 Shaheen Afridi to Shahid Afridi

