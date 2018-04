”نہیں نہیں!!! میں واپس نہیں آ رہا اور۔۔۔“ معروف غیر ملکی کرکٹر نے میدان میں واپسی کی خبروں کی تردید کر دی، یہ کون سا کھلاڑی ہے اور کس ملک سے تعلق رکھتا ہے؟ جان کر باﺅلرز بھی سکھ کا سانس لیں گے

سڈنی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مائیکل کلارک نے ٹیسٹ کرکٹ میں دوبارہ واپسی کی خبروں کی تردیدی کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بال ٹمپرنگ سکینڈل کے بعد کرکٹ آسٹریلیا کے چیف ایگزیکٹو جیمز سدرلینڈ کو کرکٹ کے معاملات میں معاونت کے حوالے سے پیغام بھجوایا تھا۔

مائیکل کلارک کے پیغام کو بعض ذرائع ابلاغ نے ان کی ٹیسٹ کرکٹ میں دوبارہ واپسی قرار دیا تاہم مائیکل کلارک نے کرکٹ میں واپسی کی خبروں کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ انہوں نے کرکٹ آسٹریلیا کے چیف کو ایسی کوئی رسمی پیشکش نہیں کی۔

انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں واپسی سے متعلق خبروں کو ’آﺅٹ آف کنٹرول‘ قرار دیتے ہوئے لکھا ”میں یہ بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جیمز سدرلینڈ کو کرکٹ میں واپسی کیلئے کوئی رسمی پیشکش نہیں کی۔ میں نے ایک دوست کی حیثیت سے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ اگر میں کرکٹ آسٹریلیا کی کسی طرح سے مدد کر سکتا ہوں تو میں تیار ہوں۔۔۔ اس کا مطلب انڈر 14 ٹیم کا مینٹور ہونا بھی ہے۔“

This article is out of control! Let me make very clear that I have not sent any formal offer to James Sutherland to come back and play cricket. I sent him a message as a friend offering to help Australian cricket in ANY way I could (this could mean mentoring the under 14s)