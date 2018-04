”کچھ تو شرم کر لو“ زینب عباس نے آئی پی ایل کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ پاکستانیوں کا غصہ آسمان چھونے لگا، پھر کیا کچھ ہوا؟ زینب عباس نے خوابوں میں بھی نہ سوچا ہو گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) انڈین پریمیر لیگ (آئی پی ایل) 2018ءکا آغاز ہو چکا ہے اور اس کیساتھ ہی دنیا بھر کے سپورٹس صحافیوں کی نظریں بھی اس ٹورنامنٹ پر جم گئی ہیں۔

پاکستان کی معروف سپورٹس جرنلسٹ زینب عباس نے بھی آئی پی ایل کو دیکھنا شروع کیا اور جب انہیں ایک نوجوان ٹیلنٹڈ کھلاڑی نظر آیا تو اس کے بارے میں ٹویٹ کر دی لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ ایسا کرنے پر پاکستانی انہیں آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے وہ کچھ کہہ دیں گے جو انہوں نے سوچا بھی نہ ہو گا۔

زینب عباس نے ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں ممبئی انڈینز کے نوجوان کھلاڑی کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ”آج کل لیگ سپنرز کا راج ہے۔۔۔ راشد خان، شاداب خان، یوزویندرا چھاہل اور اب ممبئی انڈینز کی ٹیم میں شامل مارکاندے“

It’s a legspinners world these days - Rashid Khan,Shadab Khan,Yuzvendra Chahal & now Markande from MI.. #MIvCSK — zainab abbas (@ZAbbasOfficial) April 7, 2018



ان کی یہ ٹویٹ سامنے آئی تو پاکستانیوں نے آئی پی ایل دیکھنے اور اس سے متعلق بات کرنے پر زینب عباس کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور آئی پی ایل کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔

پہلا ٹویٹ ہی ایک بھارتی کی جانب سے سامنے آیا جس میں اس نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کو برا بھلا کہا اور ساتھ ہی لکھا ”ہاہاہاہاہا۔۔۔ ہم نے کبھی بھی آپ کی گندی پی ایس ایل نہیں دیکھی۔۔۔ لیکن ہماری آئی پی ایل دیکھنے کیلئے بہت بہت شکریہ۔۔۔“

Hahaaa...We Never Watched Your Shitty PSL....But Thank you for Watching Our IPL????????❤ — Harshit Pachouri (@Instastariam) April 7, 2018

زرتاشہ نے اس بھارتی کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے 25 مارچ کو بھارت میں ٹوئٹر پر ٹرینڈ کرنے والے ہیش ٹیگز کی تصویر اپ لوڈ کی اور طنز کرتے ہوئے لکھا ”پی ایس ایل نہ دیکھنے اور ٹرینڈ نہ کرنے کا بہت بہت شکریہ“

Thankx for neither watching nor trending... pic.twitter.com/Bzk6rXThqd — Zartasha ???????? (@ItxZarTashaPK) April 7, 2018

شعیب آفریدی نامی صارف نے لکھا ”آئی پی ایل کے بارے میں رپورٹنگ کرنا بند کرو۔ ہم یہ ٹورنامنٹ نہیں دیکھ رہے۔ ہم آئی پی ایل کا بائیکاٹ کر رہے ہیں“

Stop reporting about this bloody IPL we r not watching. we boycott IPL???? — @Afridi10 (@shoaibafridi560) April 7, 2018

نعیم نے لکھا ”ڈئیر۔۔۔ آئی پی ایل دیکھنا بند کرو کیونکہ ہم سب پاکستانیوں نے وعدہ کیا ہے کہ آئی پی ایل کا بائیکاٹ کریں گے“

stop watching ipl dear... coz we all #pakistani promise that bycott ipl. — Naeem Lughmani (@naeem_lughmani) April 7, 2018

ترون نے لکھا ”پلیز یار۔۔۔ آئی پی ایل کے بارے میں ٹویٹ مت کرو۔ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آئی پی ایل کے بارے میں ٹویٹ کرنا ہمارے لئے شرم کی بات ہے“

Plz yaar dont tweet about ipl plz as a pakistani it is shame for us about tweeting ipl — #KKR ☞☞☞☞☞PSL vs IPL (@taron_adarsh) April 7, 2018

حارث خان نے لکھا ”برائے مہربانی اسے چھوڑ دو۔۔۔ آئی پی ایل کے بارے میں ٹویٹ مت کرو۔۔۔ ہمارے پاس پی ایس ایل ہے“

leave it plz... dont tweet about IPL.. we have PSL... — Haris Khan (@haris_icp) April 7, 2018

احمد نے لکھا ”لعنت ہے۔۔۔ کم از کم آئی پی ایل کا بائیکاٹ تو کرو۔۔۔ کشمیریوں کا حق مانگو“