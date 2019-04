پاکستانی ڈراموں کی بھارت میں دھوم ،ڈائریکٹر نے کردار میں نکھار لانے کے لیے عالیہ بھٹ کو صنم سعید کا ڈرامہ دیکھنے کا مشورہ دے دیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارت میں پاکستانی ڈرامے بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں جس کا بھارتی عوام سوشل میڈ یا پر اظہار کرتی رہتی ہے ،اب خبر سامنے آئی ہے کہ عالیہ بھٹ نے بھی پاکستانی ڈرامے میں صنم سعید کی اداکاری کو دیکھ کر اپنی آنے والی فلم ’کلنک‘کے لیے اپنے کردار میں نکھار پیدا کیا ۔

بھارتی میڈ یا رپورٹس کے مطابق فلم ’کلنک‘کے ڈائریکٹر نے عالیہ بھٹ کو کردار میں نکھار لانے کے لیے پاکستانی ڈرامہ ’زندگی ہے گلزار‘میں صنم سعید کی اداکاری دیکھنے کا مشورہ دیا جس پر انہوں نے عمل کیا اور پھر میڈ یا کو انٹر ویو دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف بھی کیا ۔عالیہ بھٹ سے جب پوچھا گیا کہ وہ روپ کا کردار ادا کرنے کے لیے کس سے متاثر ہوئیں تو انہوں نے صنم سعید کا نام لیا۔اس کے ساتھ انہوں نے فلم کے ہدایت کار ابھیشیک ورمان کے کہنے پر ڈرامہ سیریل ’زندگی گلزار ہے‘ دیکھا جس میں عالیہ کو صنم سعید کے کردار پر غور کرنے کو کہا اور اس سے وہ بے حد متاثر ہوئیں۔

اداکارہ نے بتایا کہ روپ کا کردار کشف سے بہت مماثلت رکھتا ہے اور وہ بھی ویسے ہی حالات کا سامنا کرے گی، کیونکہ ذمہ داریاں سنبھالنی ہوں گی تو وہ ہمیشہ خوش نہیں ہوتی وہ کمزرو بھی ہے لیکن طاقتور بھی۔عالیہ بھٹ کا کہنا تھا کہ کردر نبھانے میں یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک ساتھ بہت سارے تاثرات کا مظاہرہ کیا جائے جیسے ناخوش ہونا، کمزور اور طاقتور اور یہ سب کشف کے کردار میں تھا، ابھیشیک مجھے کہتے رہتے تھے تمہیں پریشان ہونا چاہیے۔

دوسری جانب صنم سعید نے عالیہ بھٹ کے بیان پر خوشی اور فخر محسوس کرتے ہوئے فلم ’کلنک‘ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

@aliaa08 if this isn't made up news, I'm tickled pink ????. Best wishes. Xx

Kalank: Alia Bhatt reveals she drew inspiration from Sanam Saeed's 'Zindagi Gulzar Hai' character to prep for Roop https://t.co/3O1Vl48fCw via @dna