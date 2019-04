”حمزہ شہباز کی نو مولود بیٹی کا لندن میں دل کا آپریشن ہوا لیکن باپ۔۔۔“دادا شہباز شریف کا دکھ بھر ا انکشاف

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ حمزہ شہباز کی نو مولود بچی کا لندن میں دل کا آپریشن ہوا لیکن نام ای سی ایل میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بچی کو نہیں دیکھ سکا ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرے چھوٹے بیٹے سلمان شہباز کو اولاد نرینہ سے نواز ا ہے جبکہ بڑے بیٹے حمزہ شہباز کو شادی کے 20سال بعد اولاد کی نعمت دی ہے ۔حمزہ شہباز کی نو مولود لڑکی کا پیدائش کے ایک ہفتے بعد دل کا آپریشن ہوا لیکن میں نے ابھی تک دونوں پوتا پوتی کو نہیں دیکھا کیونکہ میں حراست میں رہا اور میرا نام ای سی ایل میں بھی موجود تھا ۔

Allah blessed my younger son with a boy while my elder son got blessed with a baby girl after 20 years of marriage. Little girl had to undergo major heart surgery in London within a week of birth. I haven’t seen both of them yet because of my detention and my name being on ECL.

شہباز شریف نے کہا کہ معزز عدالت کی جانب سے مجھے ضمانت پر رہائی ملی اور میرا نام ای سی ایل سے بھی نکال دیا گیا ۔ان حالات میں میں لندن کا مختصر دورہ کرنے جا رہا ہوں تاکہ اپنے پوتا پوتی کو دیکھ سکوں ۔

Because of Judicial grace exercised by Honourable courts, I am now on bail and my name has been taken off the ECL. In these circumstances, I am going to take a quick visit to London to see my grandchildren & go through my own medical check up and return soon IA! -ss https://t.co/DL8HzhDjgM